مدربة رياضية : مستوى اللياقة البدانية للبنات أعلى في المدارس الأهلية

علي القحطاني(صدى):

قالت إعتبار الوسيدي، مدربة رياضية، إن المدارس الأهلية سبقت المدارس الحكومية فى تطبيق حصص التربية البدنية للبنات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى اللياقة البدنية للفتيات بها أعلى من نظيرتها الحكومية.

وأضافت، في تصريحات لها ، أن الأندية الصحية للرجال بدأت من عشر سنوات والنساء من ثلاث سنوات، لافتة إلى أن معهد القادة التابعة للهيئة العامة للرياضة يوفر دورات تدريبية لتأهيل مدربين ومدربات الأندية الصحية .

وأضافت أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية أقامت بطولات رياضية للمدارس الأهلية والحكومية بهدف تنمية المهارات الرياضية لدى الطلاب.