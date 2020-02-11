السويكت يغازل جمهور النصر بعد التعادل

ماجد محمد(صدى):

وجه صفوات السويكت رئيس نادي النصر شكر خاص إلى الجماهير؛ لمساندتها الفريق أمام السد القطري رغم برودة الطق.

وقال ” السويكت ” عبر ” تويتر ” : ” الحمد لله على ما كتب .. شكر خاص للجماهير الوفية التي حضرت وساندت رغم برودة الطقس .. سيحقق النصر طموح عشاقه بإذن الله تعالى النصرالسددوريابطالاسيا “.

وانتهت مباراة النصر والسد القطري في إطار دور المجموعات من دوري أبطال اسيا بالتعادل 2-2.