بالفيديو خطوات استرجاع حساب« واتساب » بعد اختراقه

الرياض(صدى):

كشف تركي المحمود خبير تكنولوجي، أسباب اختراق الحسابات في تطبيق ” واتسآب ” وطرق الحماية.

وقال المحمود لقناة سيديتي أصبح الاختراق فيه أكثر خطورة، وهناك اختراق عن طريق الروابط فنحذر من الضغط على الروابط المرسلة.

وأضاف : عدم الوثوق في أي شخص وعدم فطح الروابط من المجهول وعدم التجاوب مع أي صورة مرسلة وفي حالة تم الضغط على رابط وتم الاختراق يتم حذف التطبيق فورا وتحميله مرة ثانية ويفعل خصية التوثيق الثنائي.

وتابع: التواصل مع الواتس آب ليرجع الحساب مرة أخرى.