الهريفي لـ«فيتوريا» : يهون موسى عند جوليانو

طلال الغامدي(صدى):

هاجم لاعب النصر السابق فهد الهريفي، من جديد مدرب النصر فيتوريا؛ بسبب اعتماده على اللاعب المحترف جوليانو.

وعلق الهريفي على مباراة النصر أمام السد القطري في البطولة الأسيوية والتي انتهت بالتعادل 2-2 قائلا: “هناك بعض الأخطاء والقناعات، لازم تتصلح مو معقول لاعب أمامك متألق مثل يحيى وتغيره وهناك من هو أسوأ منه داخل الملعب”.

وتابع : ” كيف نظرة اللاعبين لك، ثم معقولة مدرب (يحاضر في معهد القادة !) لا يحسن الاختيار بين اللاعبين للآسيوية “.

واستكمل : ” يارجل ايش ميزة جوليانو.,والله يهون موسى عنده ! نصيحه ركز ع يحيى “.