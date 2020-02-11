وظائف تقنية شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف تقنية شاغرة للعمل بالمعهد في مدينة الدمام، وذلك بمسميات فني شبكات، وفني تقنية المعلومات.

واشترط على المتقدم لشغل وظيفة فني شبكات أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم فى الشبكات، ويتوافر لديه مهارات التواصل والعرض والطباعة.

وأشترط على المتقدم لشغل وظيفة فني تقنية المعلومات، أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في تقنية المعلومات، وأن ويتوافر لديه مهارات التواصل والعرض والطباعة.

وأفاد بأن التقديم متاح الآن عبر الروابط التالية :

فني شبكات اضغط هنا

فنى تقنية معلومات اضغط هنا