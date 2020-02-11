الحكومة اللبنانية المكلّفة تنال ثقة «النواب»

بيروت(صدى):

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسن دياب، ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة.

ورفض 20 نائبًا منح الثقة للحكومة، بينما امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.