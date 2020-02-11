نشر : منذ 33 دقيقة 1٬560 1 عربية ودولية الحكومة اللبنانية المكلّفة تنال ثقة «النواب» بيروت(صدى): نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسن دياب، ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة. ورفض 20 نائبًا منح الثقة للحكومة، بينما امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 19 دقيقة
ونتمنى من الحكومات الخليجية أيضا تنال الثقة،بعدم تقديم أي اموال مساعدة للفساد واهل الفساد في لبنان
توضع أموال الخليح لتنمية الأوطان الخليجية،خاصة وانها جمعت من الضرائب التي يدفعها المواطن الخليجي
وتدفع للبنان ليحافظ الثنائي الشيعي التابع لإيران ونظام بشار الأسد الدموي.
سيطرته على لبنان حكومة وشعبا برعاية إيرانية سورية.
ودول الخليج العربي،ليس لهم اعتبار يذكر..!
بل مناصرة إجرامية تحت سمع وبصر الحكومة اللبنانية للحوثيين على إطلاق الصواريخ على السعودية.