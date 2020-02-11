راموس يرحل عن ريال مدريد

وكالات(صدى):

كشفت تقايرير صحفية عن اتخاذ سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قراره بشأن الرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى أحد أندية الصين، وذلك بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي الملكي في صيف 2021.

وقال موقع ” ElDesmarque ” الإسباني إن راموس استقر على هذا القرار في الصيف الماضي، واعترف بذلك للمقربين منه.

وفي الصدد ذاته قالت صحيفة ” سبورت ” الإسبانية، أن هناك مشكلة داخل ريال مدريد ستظهر على السطح قريبا، إذ أن عقد راموس ينتهي في 30 يونيو 2021، وحتى هذه اللحظات لم يتلق أي عرض لتجديده، وهو ما يشكل صداعا حقيقيا عند النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا.