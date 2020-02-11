قطر تلتف على محاولات حل الأزمة الخليجية من جديد

ماجد القزيز(صدى):

كشفت مصادر، عن «انهيار» محادثات بين المملكة وقطر لتسوية الأزمة الخليجية عقب بدئها.

وأوضحت المصادر لوكالة «رويترز»، أن المباحثات بدأت في أكتوبر الماضي، إذ كانت «أول بارقة تحسن في الخلاف».

وأضافت المصادر، أن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول المقاطعة (المملكة، الإمارات، البحرين، مصر).

كما تضمنت مطالب الدوحة، فتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع المملكة.

وأفادت المصادر بأن المملكة كانت تريد من الدوحة تغيير سياستها الخارجية والالتزام بتعهدات جديدة على نفسها.

وقال مصدر خليجي مطلع على تطورات المحادثات، إن الجانب القطري «لم يكن جاداً فيما يبدو».