رفع خطوط الانتاج وتنويع مصادر الدخل وصناعة عشرات الوظائف للسعوديين

محمد السعران(صدى):

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) الاثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠ مجلس ادارة الجمعية للدورة الثالثة ، وذلك في الاجتماع العادي الذي عقد في فندق النوفوتيل بالدمام بحضور ٦٤ عضواً وبإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاءت انتخابات مجلس ادارة الجمعية تنفيذاً لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي بعد انقضاء المدة الزمنية لمجلس الإدارة المؤقت ، والذي عين أواخر عام 2018 لمدة سنة خلفا لمجلس الإدارة في الدورة الثانية .

وشهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب أحد عشر عضوا من أصل ثلاثة عشر مرشحا لعضوية مجلس الادارة.

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وفاز عبداللطيف بن عبدالله الراجحي بالمركز الأول بـ ( ٦٣ صوت ) ، و معدي بن مسعود الهاجري ( ٥٥ صوت ) و فارس بن سعران الشمري ( ٥٤ صوت ) ، ومحمد بن خالد العتيبي ( ٥٣ صوت ) ، وطارق بن علي التميمي ( ٥١ صوت ) و مسلي بن مهدي ال معمر ( ٥١ صوت ) و جاسم بن محمد الفرج ( ٤٨ صوت ) ووليد بن عامر الرميح ( ٤٤ صوت ) وخالد بن جمال العتيبي ( ٤٤ صوت ) وراشد بن عبدالرحمن القاضي ( ٤٠ صوت ) وعبدالعزيز بن ابراهيم النغيثر ( ٢٧ صوت ) .

وعقد مجلس الادارة الجديد اجتماعه الأول انتخب فيه عبداللطيف الراجحي رئيسا لمجلس الادارة ، ومعدي الهاجري نائبا للرئيس وخالد العتيبي مشرفا ماليا للجمعية.

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وأعرب رئيس مجلس ادارة جمعية إطعام عبداللطيف الراجحي شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على ما تحظى به الجمعية من رعاية دائمة واهتمام مستمر .

كما قدم الراجحي شكره لأعضاء الجمعية العمومية ، ولأعضاء مجلس الادارة المؤقت ، والمجلس المنتخب ، ولكل شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد وموظفين وعاملين على النجاحات المتتالية التي تحققت للجمعية.

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وكان اجتماع الجمعية العمومية قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها المشاريع والبرامج التسويقية لتنويع مصادر الدخل ، والمبادرات التي تعتزم إطعام إطلاقها للمساهمة في الحد من الهدر الغذائي .

يذكر أن الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) قد تأسست في عام 2012 بمدينة الدمام كأول بنك للطعام بمنطقة الخليج ، ورفعت الجمعية خلال العام الماضي خطوط انتاجها الى 6 خطوط لتشمل كافة اصناف الأغذية ، وقد حفظت إطعام خلال العام الماضي أكثر من مليوني وجبة ، واكثر من 60 طنا من الأغذية المنوعة ، استفاد منها أكثر من 43 الف مستفيد ، بينما يعمل بالجمعية 142 موظفا وموظفة يشكل السعوديون 87% من اجمالي العاملين.

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بدوره أكد الرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان بأن إطعام ماضية قدما في محاربة هدر الغذاء عبر مجموعة من الاجراءات والبرامج الخلاقة .

مشيرا الى ان الرهان على الكادر الوطني المؤهل سوف يساهم في تحقيق نتائج مبهرة تساهم في تقليص معدلات هدر الغذاء في المملكة ، ملوحا في الوقت ذاته عن حزمة من المشاريع التي يتم تهيئتها للعام الجاري 2020 لتساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية بأعلى معايير الجودة والسلامة.