شاهد.. نواف العابد يمازح علي البليهي في المستشفى

ماجد محمد(صدى):

تعرّض اللاعب علي البليهي، لاعب نادي الهلال، إلى إصابات متفرقة في جسده مساء أمس الاثنين، إذ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووثّق اللاعب نواف العابد مقطع فيديو وهو يزور «البليهي» في المستشفى، إذ مازحه بالقول: «ترى ماجبنا هدايا».

وسيفتقد الهلال خدمات علي البليهي لمدة أسبوعين، بسبب سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه.