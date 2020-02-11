شاهد.. نواف العابد يمازح علي البليهي في المستشفى
تعرّض اللاعب علي البليهي، لاعب نادي الهلال، إلى إصابات متفرقة في جسده مساء أمس الاثنين، إذ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووثّق اللاعب نواف العابد مقطع فيديو وهو يزور «البليهي» في المستشفى، إذ مازحه بالقول: «ترى ماجبنا هدايا».
وسيفتقد الهلال خدمات علي البليهي لمدة أسبوعين، بسبب سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه.
المليليح[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 16 دقيقة
بصراحه موضوع مهم وتهم المتابع لصحيفه لأننا كنا شايلين همهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7117 ] نشر منذ 3 دقائق
ليش اصلا ترد ما تروح تبارك لفريقك بالتعادل مع السد ………………….. و الف سلامة للبليهي