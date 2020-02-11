هوساوي ينضم إلى نادي وست برومتش

نواف السالم(صدى):

كشف نادي وست برومتش الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن انضمام اللاعب أسامة هوساوي قائد الأخضر السابق، ولاعب أندية الهلال والأهلي والوحد إلى الفريق؛ حيث سيقضي شهراً برفقته، وذلك من أجل أبحاثه العلمية الخاصة.

وقال حساب النادي الإنجليزي عبر “تويتر” : أسامة هوساوي قائد منتخب السعودية السابق، ولاعب الهلال السابق وزميل العُماني علي الحبسي قبل موسمين في الفريق ذاته، سيلتحق بنا لمدة شهر واحد من أجل أبحاثه الخاصة.

واتجه هوساوي بعد توقفه عن الركض في ملاعب كرة القدم، إلى الطريق الأكاديمي، إذ واصل في دراساته العلمية.