دنيا بطمة حامل بطفلها الثاني وتخشى الإجهاض

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت عمة الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حمل الأخيرة بطفلها الثاني، قائاة إنها تتردد إلى المحكمة للخضوع إلى التحقيق وهي حامل وتخشى أن تجهض طفلها.

وحضرت بطمة أولى جلسات محاكمتها إلى جانب شقيقتها ابتسام في الدعوى المقامة ضدهما، بسبب اتهامهما بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” عبر إنستغرام والذي كان سببا في التشهير بعدد من المشاهير، بالإضافة إلى ابتزازهم.

وصلت الفنانة المغربية إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، إلى دنيا وشقيقتها ابتسام في جلسة استمرت إلى 7 ساعات تقريبا، وتمت مواجهتهما بـ”سكينة كلامور” التي اعترفت عليهما بعد القبض عليها.

وشهد مبنى المحكمة ما يشبه المظاهرتين، إحداهما لدعم الفنانة المغربية، والثانية لدعم ضحايا الحساب والمطالبة بمحاسبة بطمة.