النصر يخفق في بداية مشواره الآسيوي ويتعادل أمام السد (صور)

ماجد محمد_تصوير_عبدالعزيز حامدي(صدى):

خفق نادي النصر في تحقيق الفوز، في أول مباراة لها بدوري أبطال آسيا 2020، إذ تعادل مع السد القطري بهدفين لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتقدّم المغربي عبدالرزاق حمدالله للنصر بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، إلا أن بغداد بونجاح تمكن من التعادل لفريقه بعدها بدقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، تقدّم حسن الهيدوس للسد في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل عبدالرحمن العبيد للنصر في الدقيقة 53.

وحصل الفريقان على نقطة واحدة لكل منهما، ليصبح السد في المركز الثاني بالمجموعة، والنصر يحتل المركز الثالث.