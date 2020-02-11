النصر يخفق في بداية مشواره الآسيوي ويتعادل أمام السد (صور)
خفق نادي النصر في تحقيق الفوز، في أول مباراة لها بدوري أبطال آسيا 2020، إذ تعادل مع السد القطري بهدفين لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.
وتقدّم المغربي عبدالرزاق حمدالله للنصر بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، إلا أن بغداد بونجاح تمكن من التعادل لفريقه بعدها بدقيقتين فقط.
وفي الشوط الثاني، تقدّم حسن الهيدوس للسد في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل عبدالرحمن العبيد للنصر في الدقيقة 53.
وحصل الفريقان على نقطة واحدة لكل منهما، ليصبح السد في المركز الثاني بالمجموعة، والنصر يحتل المركز الثالث.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7117 ] نشر منذ 21 دقيقة
قلنا الأسيوية صعبة قوية المهم تعادلتم و هي نقطة احسن من الهزيمة
المليليح[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 10 دقائق
يخفق؟؟؟؟؟
شوفوا تعبير الحقود العنصري ماجد محمد نسي ان السد دعس الهلال باربعه أهداف ونسي أن السد دق الهلال بهدف واخرجه من البطولة الآسيوية
تاريخ السد القطري 👇
تأسس قبل ٥١ سنه
دوري نجوم قطر (14)
كأس أمير قطر (16)
كأس قطر (6)
كأس الشيخ جاسم (13)
الدولية دوري أبطال آسيا (2)
تاريخ فريق شاهر خودرو👇
نادي شاهر خودرو الإيراني تاسس عام ٢٠٠٥ حقق بطولة واحدة في تاريخه وهي لقب دوري
( الدرجة الثانية ) الإيراني موسم 2014
شفتوا الفرق وفزتوا بهدفين فقط
محمد[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 3 دقائق
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يختار الكابتن عبدالرحمن العبيد أفضل لاعب في مباراة النصر والسد القطري 👏
أتوقع الصحيفه ماعندهم علم وما يدققوا الا في الأشياء اللي فيه اجحاف واستهجان للعالمي النصر .
جابوا العابد وهداف العالم البليهي في المستشفى ولا يجيبوا شي يفخر الناس والكرة السعودية هذا دليل من نظافة وطهارة القلوب عند محررين صحيفه صدى