مطالب بـ تطبيق البصمة في المدارس لرفع الحرج

علي القحطاني(صدى):

طالب بعض المعلمين والمعلمات، الجهات المعنية بتطبيق البصمة في المدارس؛ لرفع الحرج عن منسوبي التعليم وكذلك لتطبيق العدالة.

وعبر وسم «تطبيق البصمة في المدارس»، أيّد الكثيرين هذا الاقتراح، لكي لا يستوي الذي يأتي قبل موعده بالذي يأتي متأخرًا.

وتضمنت التعليقات: « لا شي جديد مثلها مثل توقيع ورقة الحضور، الاختلاف يكون أنك بدل ما تحرج زملائك في تحضيرك أو التوقيع عنك تحرج نفسك بنفسك إذا تأخرت أو تغيبت فأنت المسؤول عن حضورك وانصرافك والباقي على نظام البصمة لإكمال اللازم».

وجاء أيضًا: «اتمنى تطبيقه عند المعلمين ملـاحظ تسيب وكثرة استئذان، أما المعلمات انضـباط أكثر ومخرجات تعليم أفضل واقع نعيشه ونشهد عليه ولمن يستحق والناس شهود الله بأرضه».