جهاز الكوبليشن في مستشفى الملك عبدالله ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن مستشفى الملك عبدالله ببيشة من تركيب جهاز (الكوبليشن) وبدء العمل عليه واستقبال المراجعين و يعتبر من الأجهزة الطبية الحديثة ومن مميزات هذا الجهاز (الكوبليشن) انه من أحدث الاجهزه المستخدمة في جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

تقنية الكوبليشن تعمل على توليد مجال بلازما بارد يعمل على اذابة جزيئات الانسجه بدلا من حرق أو تمزيق الخلايا وبالتالي يتم فصل الانسجه بدقه عاليه جدا بدون اي تلف أو نزيف ولذلك يكون الألم بسيط جدا وفترة التئام الجرح اسرع.

ويستخدم جهاز الكوبليشن في عمليات اللوز واللحمية وعمليات الشخير مثل عمليات سقف الحلق واستئصال اللهاه وقاعده اللسان وكذلك عمليات تخفيف القرنيات الانفيه و عمليات الحبال الصوتية.