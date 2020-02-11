محمود عباس: ترامب قال لي إنه ملتزم بحل الدولتين وبحدود 67

القدس المحتلة(صدى):

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تخالف مبادرة السلام العربية ومطالب الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، أنه يرفض اعتماد الخطة الأمريكية مرجعية لأي مفاوضات مستقبلية، مشددًا على تمسكه بحل الدولتين وحدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين.

واعتبر محمود عباس، أن الخطة الأمريكية تؤسس لنظام فصل عنصري، متابعًا أن تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زال ممكنا .

واتهم «عباس» واشنطن بالتفرد في وضع الخطة دون اللجوء إلى الحوار المشترك، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال له إنه ملتزم بحل الدولتين وبحدود 67 .

وانتقد الرئيس الفلسطيني، قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات ونقل سفارتها إلى القدس الشريف.