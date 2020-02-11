الرياض‬⁩ عاصمة للمرأة العربية 2020

استضافت بلادنا المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين9-10 فبراير 2020 الدورة 39 للجنة المرأة العربية بــ ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩ تحت شعار ” المرأة وطن و طموح ” الذي ناقش جملة من الموضوعات للإسهام في تمكين المرأة العربية ، وتأكيد دورها في الحراك الاجتماعي والتنموي ، حيث أثبتت المرأة مكانتها العلمية والعملية، و أصبحت رائدة في مختلف قطاعات العمل تحقيقاً لجوانب رؤية 2030. إنّ الاهتمام العالي من المملكة والتوجيهات من القيادة والحرص على تمكين دور المرأة بالمجتمع و الإستفادة من عطائها وخبراتها في شتى المجالات مع كامل الدعم لحقوقها ليشهد هذا الإجتماع إعلان الرياض عاصمةً للمرأة العربية 2020 جاعلاً المرأة السعودية على وجه الخصوص تفخر بوطنيتها و بإنجازاتها و تطلعاتها لما هو أفضل و جاعلاً المرأة العربية على وجه العموم واضعة بصمتها في عملها وقدراتها على كافة الأصعدة المحلية و الدولية.