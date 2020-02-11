طريقة سهلة لاستخدام الصبار في التخلص من دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الصبار من النباتات الطبيعية التى تفيد في عملية حرق دهون البطن، حيث يساعد تناوله في تحسين عملية ضبط سكر الدم، مما يؤدى إلى تقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

وهناك خطوات يجب اتباعها عند استخدام الصبار لغرض حرق الدهون وهى كالتالى:

1- أحضر أوراق صبار ثم قسمها إلى نصفين

2-قم باستخراج الجل الموجود بداخله استخدام سكين أو ملعقة

3-قم بإزالة أى شوائب موجودة في الجل

4- وضع الجل فى العصائر المثلجة أو الشوربة أو الصلصات

وأذا كنت لا تفضل هذه الطريقة لاسخدام الصبار، فهناك طريقة أخرى وتفيد أيضا فى حرق الدهون، وذلك بجلب أوراق الصبار ثم تقطعها ونقعها في المياه لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة إلى أن تصبح طرية ثم يتم وضعها في طبق السلطات.

وينصح الأطباء بتجنب الإكثار من تناوله، مؤكدين أن كثرته سوف تؤدى إلى الإسهال وتشنج المعدة ونقص السوائل من الجسم، كما شدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب أولاً قبل تناوله .