تويوتا سي اتش ار الجديدة تتحول إلى سيارة ضخمة متوحشة

طوكيو(صدى):

تحولت تويوتا سي اتش ار – Toyota CHR من مركبة كروس أوفر مدمجة شبابية التصميم إلى سيارة تطعيس متوحشة.

وأظهرت صور رقمية تعديلات جنونية وغير معقولة على سيارة C-HR من الصانع الياباني تويوتا ، بالتأكيد لاحظتم ترفيع سيارة الكروس أوفر المدمجة عن الأرض.

كما أنها حصلت على عجلات ضخمة تليق بـ سيارة متوحشة تستعرض أمام الجماهير ، وتضمنت التعديلات الخيالية حصول السيارة على قضبان حماية أمامية كونها تحولت إلى سيارة اوف روود ، وزودت بأضواء كاشفه في المقدمة .

أما سقف سيارة تويوتا سي اتش ار الجديدة المعدلة بشكل خيالي فحصلت على صندوق تحميل لعدة البر يمتد إلى الخلف حيث سيوجد عجل احتياطي مثبت بشكل عمودي في منطقة الزجاج الخلفي للسيارة.