دخول المرافقين بعد خروجهم النهائي يستلزم إصدار تأشيرة جديدة

عادل الحربي(صدى):

قالت الجوازات، اليوم الثلاثاء، إنه يتم الاعتماد على التقويم الهجري عند تمديد مدة الزيارات.

وعلى جانب أخر، أشارت إلى أن دخول المرافقين بعد خروجهم النهائي من البلاد يستلزم إصدار تأشيرة جديدة لهم.

وكان أحد المقيمين سؤالًا حول تجديد الزيارة المفردة لمدة 30 يومًا أخرى، بحد أقصى 180 يومًا، وهل يتم احتساب ذلك على أساس التاريخ الميلادي أم الهجري؟؛ ليرد الحساب بأنه يتم الاعتماد على الهجري.

من جهة أخرى، قالت الجوازات ردًا على سؤال أحد المقيمين، أنه عند الرغبة في دخول المرافقين عقب خروجهم النهائي من المملكة، يستلزم إصدار تأشيرة جديدة، قائلة «لا يمكنك ذلك، يلزم إصدار تأشيرة جديدة».