إزالة المصدات الخرسانية حول المنشآت الحيوية:«لا يوجد سبب لوجودها»

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر إنه تم البدء في إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ذلك لعدم الحاجة إلى المصدات تكريسًا للأمان.

وشمل ذلك 3 مبان مهمة وسط جدة وغربها، كان من ضمنها مبنى الداخلية على طريق المدينة المنورة، ومبنى الخطوط السعودية، ومجمع سكني.

يذكر أن تلك الحواجز الخرسانية وضعت خلال الفترة الماضية لدواع أمنية، غير أن تلك الأسباب زالت، إذ أوصت لجنة مشكلة من جهات عدة، منها المرور وشرطة وأمانة جدة، بإزالتها، لما تشكله من تشوه بصري، وتعد على ممتلكات عامة، وتضييق الحركة المرورية.