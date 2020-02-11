وزارة الصحة تكرم مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير ضمن المناطق المميزة على مستوى المملكة

محمد بن طحيطح(صدى):

كرمت وزارة الصحة ، مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير ، ضمن المناطق المميزة ، كما حصلت منطقة عسير على أعلى نسبة تغير إيجابية على مستوى المملكة في مركز الاتصال ٩٣٧ وذلك بحضور مدير عام مراكز الاتصال بوزارة الصحة ناصر أبوطالب ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للتخطيط والتحول الدكتور صالح آل عمير نيابة عن المدير العام .

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لضباط مراكز الاتصال ٩٣٧ ، والذي استضافته صحة عسير في مدينة أبها على مدى يومين، بهدف استعراض الآليات المحدثة ، والإنجازات ومناقشة التحديات وسبل معالجتها .

وقدم مدير عام مراكز الاتصال بالوزارة شكره لفريق عمل تنظيم اللقاء ، ولفريق العمل بمراكز اتصال ٩٣٧ على مستوى المملكة على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمراجعين وذويهم ، وبدوره أكد الدكتور صالح آل عمير على أهمية الأدوار التي يضطلع بها العاملين في مراكز الاتصال ٩٣٧ في الاستماع للملاحظات والإجابة على التساؤولات .

وفي ختام اللقاء تم تكريم المناطق المميزة .