ترمب يهاجم بيلوسي: كانت تتمتم خلفي بفظاعة وغضب

واشنطن(صدى):

شن الرئيس الأمريكي، هجوم دونالد ترمب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وموقفها من خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الثلاثاء في تجمع انتخابي حاشد في نيوهامشير الأمريكية.

وقال ترامب : “يوم الثلاثاء، عندما كنت ألقي خطاب حالة الاتحاد كان هناك شخص خلفي يتمتم بفظاعة.. غير بناءة، كانت غاضبة جداً”.

وأضاف : “نحن من يجب أن نكون غاضبين وليست هي.. ولكن كنا نعلن بفخر عودة أميركا مجدداً أقوى من أي وقت مضى. وبعد يوم من خطابي في حالة الاتحاد، قام الحزب الجمهوري العظيم في مجلس الشيوخ بإفشال العزل الذي قام على أسس حزبيه، وتمت تبرئتي بشكل واضح ولا لبس فيه”.

وقدم ترمب الشكر للحزب الجمهوري وأعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري. ولم يفوت الرئيس الأميركي الفرصة لمهاجمة الحزب الديمقراطي، قائلا إن الانتخابات في ولاية أيوا كانت فضيحة، ولا أحد يعرف حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين.

وتابع : أتوقع أنهم يقومون بحملة لإقصاء ساندرز مجدداً كما فعلوا في عام 2016.