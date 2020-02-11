بالفيديو .. ناشطة تقصف جبهة جاكي شان بتعليقات ساخرة

خالد الظفيري(صدى):

أثار إعلان الفنان العالمي جاكي شان عن تقديمه مكافأة مالية قدرها 143 ألف دولار لمن يجد علاجا لفيروس الكورونا، استهجان الناشطة الكويتية سلوى المطيري.

وتعجبت المطيري، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى في سناب شات، من قيمة المبلغ الذى عرضه الممثل المشهور نظير إيجاد علاج للمرض، مضيفة أن المبلغ زهيد بالنسبة لملايين الدولارات التى يحصل عليها الفنان الصيني عند تمثيله لمشاهد مزيفة.

وأبدت بسخرية استعدادها لاختراع علاج لمرض كورونا مقابل إعطائه مليار دينار كويتي قائلة :إذا تبغوني أخترع علاج إعطوني مليار دينار كويتي وحطوهم بحسابي في البنك، وده مش معناه إني محتاجة فلوس بس إذا تحبوا تستفادوا من مكرمتي يبقى تحطوا هذا المبلغ وأنا تاجرة ومعايا فلوس كثير جدا.