كاميرا حوثي تفضح آليات فبركة انتصارات وهمية ومشاهد حربية

وكالات (صدى):

كشفت كاميرا أسير حوثي، آليات فبركة انتصارات وهمية في مناطق بعيدة عن جبهة القتال، لا تمت بصلة لمناطق الاشتباك.

وأتضح من الفيديو كيف تتم فبركة المشاهد الحربية في مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك، وإضافة أصوات الرصاص والانفجارات لتصبح قريبة من الواقع في أماكن الاشتباكات لتضليل المشاهدين، وفقا لقناة العربية.

ويطلب من هذا المقاتل أن يمثل دور المقاتل الشجاع الواثق من حركاته وتنقلاته، ولكنه بالحقيقة بعيد جدا عن مواقع الاشتباكات.

كما كشفت نفس الكاميرا، أدلة جديدة تثبت تورط ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال، ليس الذكور منهم فقط بل الإناث أيضا.