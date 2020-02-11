6 نصائح هامة للحصول على فوائد الخوخ أثناء الرجيم

أميرة خالد(صدى):

يعد تناول الخوخ الأسود من الأمور الصحية والتى تساهم في إنقاص الوزن، خاصة وأن تناوله يفيد في تقليل الشعور بالجوع كونه يحتوي على الألياف الغذائية، كما أنه غني بالماء الذى يساعد على التخسيس.

ويمكن الاستعانة به أثناء الرجيم بشرط اتباع النصائح التالية :

1- تناول ثلاث ثمرات من الخوخ على الريق مع كوب ماء قبل وجبة الفطور، وذلك من أجل تقليل الشهية لتناول الطعام.

2- تناول ثلاث ثمرات من الخوخ قبل وجبة الغداء.

3- تناول نصف الوجبة،ثم التوقف عن الطعام لمدة 20 دقيقة وبعدها يمكن العودة لأكمال الوجبة، وتساعد هذه الخطوة في منح المخ الوقت لارسال اشارة بالشبع للمعدة.

4- تناول ثلاث ثمرات من الخوخ مع كوب ماء قبل وجبة العشاء، ثم تناول نصف الوجبة،ثم التوقف عن الطعام لمدة 20 دقيقة وبعدها يمكن العودة لأكمال الوجبة،

5-عدم تناول الخوخ مع الحلوى والاطعمة الغنية بالدهون

6-ابتعد عن الخوخ المجفف أو المعلب أثناء فترة الرجيم لأنه يحتوى على سعرات حرارية أكثر من الخوخ الطازج.