مواصفات أحدث سيارة SUV من كيا

نيودلهي(صدى):

جذبت كيا أنظار روادي معرض Auto Expo 2020 في الهند بسيارة SUV مميزة تنوي من خلالها اكتساح أسواق السيارات الصغيرة رباعية الدفع.

وقال الخبراء إن سيارة Sonet الجديدة المنافس المستقبلي الأبرز لسيارات CRETA من هيونداي وسيارات Tiguan الشهيرة التي غزت بها فولكس فاغن أسواق العالم في السنوات الأخيرة.

وتجمع السيارة بين المواصفات العملية كونها مركبة رباعية الدفع ومتوسطة الحجم، وبين الأناقة والروح العصرية التي حاولت كيا إبرازها فيها من خلال التصميم المميز للهيكل وأقراص العجلات، واللون الأسود للسقف البانورامي.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا ، ومحركات بنزين 1.4 ليتر بعزم 90 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 120 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المقرر أن تطرح كيا هذه السيارة أولا في السوق الهندية، ومن ثم يجب أن تظهر في باقي أسواق العالم، أما سعرها وفقا للتسريبات فسيكون منافسا جدا وقد يبدأ من 11 ألف دولار.