بالفيديو الصحة تكشف حقيقة التراجع عن نقل وظائف منسوبيها إلى شركات حكومية

علي القحطاني(صدى):

علق وكيل التخيطط والتحول في وزارة الصحة خالد الشيباني، على تتراجع الوزارة عن خطة نقل وظائف منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة، وذلك لإعادة دراسة نطاق العمل للمشروع.

وقال الشيباني لقناة ” العربية ” اليوم الثلاثاء : إن الوزارة مستمرة في برنامج التحول وتعمل على تحديث الوظائف والمهارات، والخبر غير دقيق.

وأضاف : وهو مجرد إجراء روتيني بيحدث في كثير من المنافسات لرؤية فنية للمشرفين عليها، والمشروع مر في قناة التأهيل في البداية وفي خلال هذا الوقت وصلنا إلى تطورات نحتاج إلى تطويرها، والتغيير يشمل التحديث للوظائف وتطوير الموظفين.