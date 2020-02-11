الفلبين تخطر الولايات المتحدة بإلغاء اتفاقية «القوات الزائرة»

وكالات(صدى):

أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، عن إخطاء الولايات المتحدة رسميًا بإنهاء اتفاقية نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية التي يطلق عليها اتفاقية القوات الزائرة (في إف أي).

وأكد وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، أن نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) تلقى إشعارًا بإنهاء ” في إف أي ” ، وانطلاقًا من أصول المجاملة الدبلوماسية، لن تكون هناك أية بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث.

وكان الرئيس الفلبيني دوتيرتي قد هدد في نهاية يناير الماضي، بإلغاء الاتفاقية في أعقاب حرمان السيناتور الفلبيني، رونالدو ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطنية السابق، من تأشيرة الدخول الأمريكية.