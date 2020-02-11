بالفيديو موقع اغتيال سليماني يتحول إلى مزار للإيرانيين

وكالات (صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام ميليشيا الحشد الشعبي بالعمل على تحويل المكان الذي اغتيل فيه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي إلى مزار.

وقال عراقيون إن إيران تريد تحويل موقع اغتيال قائد ميليشيا الحرس الثوري إلى حائط مبكى عراقي، وفقًا لقناة العربية.

وقتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس وشخصيات أخرى من الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق.

في حين أظهرت بعض المقاطع طلقات القصف على الجدران كما هي، ولافتة دونت عليها عبارة “هنا عملية اغتيال قادة النصر”.