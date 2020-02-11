وصول سكان مصر إلى 100 مليون رسميا

القاهرة(صدى):

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعداد البلاد إلى 100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، وصول عدد السكان بالداخل إلى الـ100 مليون.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة التي سجلت الرقم 100 مليون مصري، هي ياسمين رمضان ربيع، وهي من محافظة المنيا بالصعيد.