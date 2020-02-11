وصول سكان مصر إلى 100 مليون رسميا
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعداد البلاد إلى 100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.
وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، وصول عدد السكان بالداخل إلى الـ100 مليون.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة التي سجلت الرقم 100 مليون مصري، هي ياسمين رمضان ربيع، وهي من محافظة المنيا بالصعيد.
المليليح[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 11 دقيقة
كثرة على قلة بركه
محماس السادس[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 10 دقائق
خرررطي…هذا التعداد تقديري…
بمزر طنط الدنيا كل دأيأه وسسنيه يتجعص خمسه بورعي وخمسه نبويه وخمسه وخميسه بعين القاموسه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93156 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب ..
.. الله يبارك ..