بالفيديو.. لحظة استهداف عناصر وتعزيزات حوثية في نهم

فهمي محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عن لحظة استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، لعناصر وآليات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة العربية استهداف مقاتلات التحالف لمواقع الحوثيين؛ فيما كانت قوات الجيش اليمني قد فرضت سيطرتها على موقع استراتيجي في جبهة شرق نهم عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي؛ كما أفشلت عملية تسلل للمليشيات إلى مواقع للجيش بجبهة صلب ومنطقة نجد العتق شرق نهم.