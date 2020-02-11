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    فبراير

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حسن كراني: بداية وداع الزائر القطبي

حسن كراني: بداية وداع الزائر القطبي
علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن بداية رحيل الزائر القطبي عن المنطقة.

وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يُعتبر بعون الله اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي. تمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله ” .

وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” : ” بداية الرحيل لا يعني إختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال والبرودة الشديدة على الشرقية ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93156 ] نشر منذ 14 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 4 دقائق

فعلا البرد و الرياح باردة درجة الحرارة دحين 14 درجة مؤية

[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 4 دقائق

فعلا البرد و الرياح باردة درجة الحرارة دحين 14 درجة مؤية

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