حسن كراني: بداية وداع الزائر القطبي

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن بداية رحيل الزائر القطبي عن المنطقة.

وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يُعتبر بعون الله اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي. تمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله ” .

وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” : ” بداية الرحيل لا يعني إختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال والبرودة الشديدة على الشرقية ” .