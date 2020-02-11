حسن كراني: بداية وداع الزائر القطبي
كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن بداية رحيل الزائر القطبي عن المنطقة.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يُعتبر بعون الله اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي. تمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله ” .
وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” : ” بداية الرحيل لا يعني إختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال والبرودة الشديدة على الشرقية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93156 ] نشر منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 4 دقائق
فعلا البرد و الرياح باردة درجة الحرارة دحين 14 درجة مؤية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 4 دقائق
فعلا البرد و الرياح باردة درجة الحرارة دحين 14 درجة مؤية