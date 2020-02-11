  • الثلاثاء 11

    فبراير

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  3. هكذا بدا الجو في ‫بغداد في حالة نادرة بعد هطول الثلوج عليها

هكذا بدا الجو في ‫بغداد في حالة نادرة بعد هطول الثلوج عليها




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