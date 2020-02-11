سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون ونائبه ثامر الغشيان وأعضاء مجلس الإدارة .

واستعرض السعدون دور المجلس في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزاره العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية والتعاون في حل العوائق لديها وتمكينها والقيام على تطويرها وتنسيق الجهود المشتركة .

وقدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لسمو أمير منطقة الريا على ما يوليه من دعم وتوجيه للجمعيات الأهلية بالرياض ، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه من سموه .

من جهته ثمن سمو أمير منطقة الرياض دور مجلس الجمعيات الأهلية في تعزيز الأهداف وتوحيد الجهود التنموية والاجتماعية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .