التحقيق في محاولة انتحار حدث بـ شرائع مكة
فتح مركز شرطة الشرائع في مكة المكرمة، تحقيقًا في محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية.
وورد بلاغًا إلى المركز، يفيد بقيام الطفل (12 عامًا) بإيذاء نفسه ومحاولة الانتحار باستخدام ربطة عنق في دورة المياه.
وباشر المركز الواقعة، وتم نقل الحدث إلى المستشفى لإنقذاه، بينما لا تزال حالته خطيرة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1537 ] نشر منذ 58 دقيقة
القضية هذه تحتاج..عالم نفس وعالم اجتماع..يحققوا فيها، حتى لا تكون مشكله مجتمع.
الوضع خطير جدا، طفل يحاول الانتحار،مالحق يغوص في مشاكل الحياة وتداعياتها.