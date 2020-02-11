نزول المدعي عن حقه الخاص ينفذ أمام عضو النيابة المختص

فهد القزيز(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن نزول المدعي بالحق الخاص عن هذا الحق ينفذ أمام عضو النيابة المختص مع اتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأضافت: ولا يمنع ذلك التنازل من رفع الدعوى أو التحقيق فيها – فيما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه – إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في ذلك.

وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.