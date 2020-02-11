على مدى 3ايام الخبر تستضيف ملتقى الدوار واضطرابات السمع

بدر الحارثي(صدى):

تستضيف الخبر الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خلال الفترة ما بين ١٤- ١٦فبراير٢٠٢٠م في فندق الميريديان بالخبر .

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 500شخص بمشاركة دولية تتمثل في18 محاضر ومناقش من 5 دول من البحرين،والكويت، ومصر، والأردن، والسودان ،يقدمون 30 محاضرة على مدى ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر .

ومن جهته أوضح الدكتور مساعد الزهراني رئيس الملتقى أن الملتقى الذي يقام للمرة الرابعة سيناقش مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية،مستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي، مناقشة العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية.

وفيما يتعلق بالسمع وزراعة القوقعة فسوف يحضر المؤتمر نخبة من الجراحين واستشاريي السمعيات لمناقشة اهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الزهراني بأن الملتقى سيقيم ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل و برمجة زراعة القوقعة،بالإضافة لمتحدثون من أقسام الأعصاب ،والأشعة العصبية،لعرض الأسباب العصبية و التقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات .

مشيراً إلى أن اقامة الملتقى يعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته .