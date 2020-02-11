جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تنظم محاضرة للوقاية من كورونا

محمد بن طحيطح(صدى):

استضافت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير قسم التثقيف الصحي بمستشفى الولادة والأطفال وذلك في قاعة الأمير فيصل بن خالد بمقر الجمعية اليوم الثلاثاء ، هذا وقد قدمن منسوبات القسم التثقيفي محاضرة توعوية بعنوان “طرق الوقاية من فايروس كورونا”، تطرقن خلالها إلى أهم مسببات الفايروس والتعريف بأعراضه المبكرة التي تساعد على سرعة اكتشافه في وقت مبكر مما يمكن المختصين من التدخل المبكر لتسهيل عملية العلاج والقضاء على الفايروس ،

كما أشرن خلال المحاضرة إلى ضرورة اتباع التوجيهات والنصائح الطبية الصادرة عن المراكز الصحية المتخصصة وأهمية التعرف على أعراض فايروس كورونا الذي تفشى في العديد من المجتمعات على مستوى العالم ، وتأتي هذه المبادرة لحرص الجمعية على سلامة منسوبيها وأطفالها ونقل فوائدها للمجتمع لتجنب الإصابة بهذا المرض لا سمح الله ،

و حضر هذا اللقاء كافة منسوبات الجمعية بعسير والأمهات والأطفال ، وفي الختام تم توزيع العديد من البروشورات والكتيبات التي توضح سبل الوقاية وكيفية التعامل مع هذا الفايروس المعدي .