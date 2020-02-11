رجل يقتل والد زوجته ويقطع أطرافه وجسده في جازان

تركي السالم(صدى):

وقعت حادثة مروعة في مركز الفطيحة شمال شرق منطقة جازان، اليوم الثلاثاء؛ حيث قُتل وافد من الجنسية الآسيوية على يد زوج ابنته بعد خلاف بينهما.

وعثرت الجهات الأمنية، على الضحية مقتولاً بأداة حادة بطريقة مروعة، حيث تم تقطيع جسده وأطرافه بآلة حادة، وسددت له عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسده؛ فيما تم القبض على الجاني.