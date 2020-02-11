مطير يكلف العطياني مساعداً للموارد البشرية

حسين العلي(صدى):

أصدر المدير العام للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير قراراً بتكليف الأستاذ نواف بن سحيم العطياني مساعد المدير العام للموارد البشرية لمدة عام اعتباراً من ١٤٤١/٦/١٧هـ.

وعبّر الأستاذ “ نواف “عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة الغالية التي ستكون بعون الله دعماً لتحمل المسؤولية في سبيل الإرتقاء بالموارد البشرية بصحة مكة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة.

مؤكداً سعيه المستمر وبتعاون كافة منسوبي ادارة الموارد البشرية في تحقيق رؤية وزارة الصحة وتطلعاتها مشيراً الى مواصلة الجهود والعطاء نحو تحقيق الأهداف التي تسعى صحة مكة لبلوغها والقيام بالمسؤولية المناطة به.