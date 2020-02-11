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أطباق صينية شهيرة تستخدم زيوت مستخلصة من فضلات المجاري!

أطباق صينية شهيرة تستخدم زيوت مستخلصة من فضلات المجاري!
بكين(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن عادات غذائية مثيرة للإشمئزاز في الصين تقف وراء أسباب انتشار فيروس كورونا القاتل .

وأكدت أن الصينين يقومون بإعادة تدوير أوساخ المجاري لتصبح زيوت للطعام ، ويتم بيعها للمطاعم بأسعار رخيصة خاصةً في أطباق سيتشوان الشهيرة التي يُستخدم فيها بكثرة الفلفل الحار .

وقالت أن هناك قلق بالغ في هيئة سلامة الأغذية بالصين بسبب زيوت المجاري وأن هناك مخاوف من علاقتها بالفيروس .

وكشفت أن 10 % من زيت الطهي في الصين معادتدويره من النفايات ، وأن هناك عقوبات ستواجه تلك المطاعم المستخدمة “زيت المجاري ” في محاولة للقضاء على الفيروس .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93151 ] نشر منذ 5 دقائق

خيبهم الله ..

.. اكلاتهم مكوناتها سبب البلاء والوباء ..

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