أطباق صينية شهيرة تستخدم زيوت مستخلصة من فضلات المجاري!
كشفت تقارير صحفية عن عادات غذائية مثيرة للإشمئزاز في الصين تقف وراء أسباب انتشار فيروس كورونا القاتل .
وأكدت أن الصينين يقومون بإعادة تدوير أوساخ المجاري لتصبح زيوت للطعام ، ويتم بيعها للمطاعم بأسعار رخيصة خاصةً في أطباق سيتشوان الشهيرة التي يُستخدم فيها بكثرة الفلفل الحار .
وقالت أن هناك قلق بالغ في هيئة سلامة الأغذية بالصين بسبب زيوت المجاري وأن هناك مخاوف من علاقتها بالفيروس .
وكشفت أن 10 % من زيت الطهي في الصين معادتدويره من النفايات ، وأن هناك عقوبات ستواجه تلك المطاعم المستخدمة “زيت المجاري ” في محاولة للقضاء على الفيروس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93151 ] نشر منذ 5 دقائق
خيبهم الله ..
.. اكلاتهم مكوناتها سبب البلاء والوباء ..