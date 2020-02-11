أمين الشرقية يتفقد أعمال تحسين المشهد الحضري.. ويكشف عن حوكمة التشوه البصري

محمد السعران(صدى):

قام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/06/1441هـ، بزيارة ميدانية لطريق الملك فهد بالدمام وطريق الملك سعود بضاحية الملك فهد ، وذلك لتفقد أعمال تحسين المشهد الحضري وكذلك محطة تصريف مياه الامطار ومشاريع تصريف مياه الامطار بالضاحية ، يرافقه كل من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل ومدير ادارة تنسيق المشاريع المهندس شافي الخالدي ورؤساء بلديات بالحاضرة وعدد من الادارات المسؤولة عن المشاريع وكذلك تحسين المشهد الحضري.

وفي بداية الجولة في شارع الملك فهد بالدمام أطلع معاليه على خطة و منهجية العمل و التقنيات الحديثة المستخدمة والأفكار في منجزات تحسين المشهد الحضري من خلال معالجة مظاهر التشوه البصري.

كما استمع لشرح مفصل عن مؤشرات قياس الأداء ونسب الإنجاز في مبادرة معالجة التلوث البصري والتي ضمت عددا من محاور المستهدفة بالإزالة والمعالجة، فيما وجه معاليه بازالة مظاهر التشوه البصري كالحواجز الخرسانية واستبدالها بأخرى تتوافق مع حياة المدينة .

كما وجه بسرعة ازالة مظاهر التشوه البصري واستمع معاليه الى شرح مفصل عن أعمال مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري فيما تفقد عدد من الأحياء المجاورة لطريق الملك فهد بالدمام كما اطلع على المواقع التي تحتاج الى معالجة لمظاهر التشوه البصري ووجه بسرعة معالجتها .

كما شملت الجولة شارع الملك سعود بضاحية الملك فهد ومشاريع تصريف مياه الامطار بالضاحية واستمع الى شرح مفصل عن نسب الانجاز بمحطة تصريف مياه الامطار بالضاحية وسير العمل بها ووجه بسرعة إنهاء المحطة وكذلك مشاريع تصريف مياه الامطار التي تنفذها الامانة بالضاحية والتي تأتي بالتزامن مع باقي المشاريع لباقي الجهات الخدمية الاخرى والتي تنفذ مشاريع حاليا بها ستساهم في معالجة التشوه البصري وتخفيض منسوب المياه السطحية والتي تعاني منها ضاحية الملك فهد

وأكد معاليه خلال الزيارة على أن الأمانة تعمل حاليا على وضع رؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري الذي تطمح له الأمانة ، مشدداً على أهمية الوقوف على الطبيعة بالإضافة إلى ما يتم استخدامه من تقنيات لرصد كل ما تقع عليه عين الإنسان من مظاهر الحياة بالمدينة و إزالة كل المسببات التي تغير جمال المدينة و تسعى الأمانة نحو وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه البصري ورفع مستوى المشهد الحضري .

وكشف أن الأمانة تعمل وفق حوكمة لمعالجة التشوه البصري لتوضيح دور ومسؤولية جميع الوكالات والادارات والبلديات، والتي تتضمن تعريف مظاهر التشوه البصري وتحديد الأولويات.

موضحا أن العمل يتطلب توظيف جميع الطاقات البشرية و الإمكانات المادية المتوفرة بكل إدارة و بلدية لتحقيق الأهداف و معالجه التشوه في مده لا تتجاوز 6 اشهر، لافتا الى أنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة التشوُّهات البصرية وتحسين المنظر العام من خلال حملة معالجة التشوّه وتحسين المشهد الحضري، التي فعلتها الأمانة بالتعاون مع المجلس البلدي بالمنطقة ، والتي تعتبر أحد عناصر برنامج «جودة الحياة»، كونها تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

حيث عالجت خلال شهر يناير الماضي 71 مظهرا مسببا للتشوه البصري، أبرزها إزالة7171 لوحة دعائية مخالفة و8541 م من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع485 من الباعة الجائلين، وإزالة 857 من المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة 711818م مكعب من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وتضمنت كذلك إزالة 7191 من السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح 7159184م مربع من حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح 9181 من أعمدة الإنارة بالإضافة الى إزالة 155 من الاستراحات والأحواش والمخيمات العشوائية على مداخل المدن.

وأشار الى أن الأمانة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، توفير شبكة طرق ذات معايير عالية وتحسين المشهد الحضري إضافة الى عمليات المسح الميداني التي اطلقتها الأمانة مؤخرا لمسح أحياء وشوارع المنطقة الشرقية وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري، واستخلاص الخطط لأعمال التنفيذ، وكذلك استعراض البيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء بما يسهم في دعم إدارة التحكم بجميع عناصرها بجانب ووضع استراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.

وقد وجه معالي أمين المنطقة الشرقية بإنهاء المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار ومحطات تصريف الامطار وبقية المشاريع بضاحية الملك فهد والتي تنفذها الأمانة حاليا باسرع وقت مع الالتزام بالجودة والتي تأتي بالتزامن مع مشاريع الجهات الخدمية الأخرى كالصرف الصحي والتي تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث ان ضاحية الملك فهد تعاني من مشكلة ارتفاع سطحي لمنسوب المياه بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي، وتصريف مياه الأمطار وباكتمال هذه المشاريع سوف يتم معالجة مظاهر التشوه البصري بالضاحية وتخفيض منسوب المياه السطحية بها.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز 940.