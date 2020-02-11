الفريق العمرو يفتتح «ملتقى السلامة» 2020

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو “ملتقى السلامة” الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض خلال الفترة من 17 ـ 19 جمادى الثاني الموافق ( 11 ـ 13 فبراير 2020 م )، وذلك بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بتطبيق “كود البناء السعودي”، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال السلامة من ضباط الدفاع المدني من كافة المديريات بمناطق المملكة , بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق .

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني في كلمته بأن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفهوم السلامة من خلال فرق عمل تخصصية وأوراق عمل سوف تناقش العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات .

وأشار معاليه إلى أن أيام الملتقى ستشهد حراك علمي في مجال الوقاية وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي من خلال نخبة من مختصين في هذا المجال .

ومن جانب آخر أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العوده إلى أن الملتقى سيستمر لمدة 3 أيام خصص اليومين الأولين لفرق عمل تخصصية تناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

كما سيقدم في اليوم الأخير مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي وآلية إصدار رخص البناء والتفتيش وورقة عمل بشأن العزل الحراري وأخرى بشأن اعتماد جهات التفتيش على المباني بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني تقدم هذه الأوراق من خلال نخبة من المختصين بما يحقق بإذن الله التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات .