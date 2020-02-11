الكشف عن الحد الأدنى لرواتب المواطنين على عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين على عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة ، والتي أقرتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

ووفقاً لدليل توطين تلك الوظائف سيكون الحد الأدنى لوظائف الإدارات العليا 8.400 ريال ، مضافاً إليها 600 ريال عن كل سنة خبرة ، و8400 ريال للمهندسين المتخصصين ، و7 آلاف ريال للمستوى الإشرافي .

كما تم تحديد الحد الأدنى لوظائف المستوى الفني بـ 5700 ريال ، و4 آلاف ريال لمستوى التشغيل الحرفي ، و3 آلاف ريال للعمالة ذات المهارة المنخفضة .

ومن المقرر تطبيق هذا القرار وفق دليل يشمل عقود التشغيل والصيانة والنظافة ، وعقود تشغيل وصيانة الإتصالات وتقنية المعلومات ، وعقود الإعاشة ، وخدمات النقل بإستثناء عقود الحراسات الأمنة .