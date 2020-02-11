‏بالفيديو.. وليد الفراج: نور الدين زكري سيفوز على ‎الهلال لو عُيّن بدلًا من تين كات

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن إذا تم تعيين نور الدين زكري ليقود دفة فريق الاتحاد بدلًا من مدربه المقال مؤخرًا تين كات لاستطاع أن يفوز على الهلال بطل آسيا.

وقال وليد الفراج، خلال برنامجه ” الدوري مع وليد ” المذاع عبر فضائية SBC، منفعلًا: ” تين كات لو شلته من تدريب الاتحاد وحطيت مكانه نور الدين زكري أنا من غير نقاش الاتحاد سيفوز على الهلال المرة الجاية ” .

وكان الاتحاد قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن إقالة​ مدريه الهولندي ​هينك تين كات​ المدير الفني للفريق بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين عقب مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية؛ ليتم إسناد المهمة إلى مساعده ومواطنه ​بيتر هامبرغ​ لقيادة دفة الفريق بالنادي.