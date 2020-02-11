أخصائي نفسي: العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل يتعدى العنف الجسدي

أميرة خالد(صدى):

كشف الأخصائي النفسي محمد عازب، تعرض بعض الرجال للتعنيف من زوجاتهم بطرق متعددة، إلا أنهم لا يبلغون عنها بسبب الخجل.

وقال «عازب» خلال لقائه في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل يتعدى العنف الجسدي إلى العنف المعنوي بعقد المقارنات مع الآخرين، أو العنف المادي بأن تجعل زوجها «على الحديدة»، خوفا من زواجه عليها.

وأكد أن العنف الذي تمارسه الزوجة يجعل البيت بيئة طاردة له، ولابد من لغة مشتركة بين الزوجين.