اسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري ومقتل طاقمها شرق إدلب

وكالات(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف طائرة مروحية تابعة للنظام السوري ومقتل طاقمها عقب إسقاطها على محور النيرب – قميناس بريف إدلب الشرقي، حيث جرى العثور على جثتي طاقم الطائرة المروحية عقب اسقاطها.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا : شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الفصائل المسلحة هي من استهدفت المروحية أم القوات التركية المتمركزة هناك.

مما يذكر أن طائرة حربية تابعة للنظام السوري كان قد جرى إسقاطها في 14 أغسطس 2019 في محور ترعي – سكيك بريف إدلب الجنوبي بعد استهدافها من قبل أحد الفصائل المسلحة، وجرى حينها أسر قائد الطائرة .