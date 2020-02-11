إهانات وطرد لـ لاعبات كرة قدم اعترضن على وصفهن بـ «العاهرات»

وكالات(صدى):

شهدت مباراة كرة قدم نسائية بين فريقي كريفايلنت وألانتي بدوري الهواة الإسباني مواقف مثيرة للسخرية وإهانات شديدة للاعبات من قبل الحكم .

وقام الحكم بوصف اللاعبات بـ”الأطفال” و “العاهرات”، قائلا إنه “لا ينبغي على النساء أن يمارسن كرة القدم”، معربا عن أمله في أن تنتهي المباراة “الوضيعة” هذه قريبا .

وبينما احتجت اللاعبات على إهانته لهن ، قم بإشهار البطاقة الحمراء وطرد عدد من اللاعبات .

والأكثر إثارة ، أن الحكم قام بإيقاف المبارة تماماً بحجة تهديد سلامته من قبل اللاعبات .