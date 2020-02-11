إهانات وطرد لـ لاعبات كرة قدم اعترضن على وصفهن بـ «العاهرات»
شهدت مباراة كرة قدم نسائية بين فريقي كريفايلنت وألانتي بدوري الهواة الإسباني مواقف مثيرة للسخرية وإهانات شديدة للاعبات من قبل الحكم .
وقام الحكم بوصف اللاعبات بـ”الأطفال” و “العاهرات”، قائلا إنه “لا ينبغي على النساء أن يمارسن كرة القدم”، معربا عن أمله في أن تنتهي المباراة “الوضيعة” هذه قريبا .
وبينما احتجت اللاعبات على إهانته لهن ، قم بإشهار البطاقة الحمراء وطرد عدد من اللاعبات .
والأكثر إثارة ، أن الحكم قام بإيقاف المبارة تماماً بحجة تهديد سلامته من قبل اللاعبات .
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