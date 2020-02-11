أبوهداية: تحالف زميرة مع الخيخه أفرز ثقافة «واحد يطيح والباقي يصيح»
انتقد الناقد الرياضي محمد أبوهداية، إدارة نادي الاتحاد بعد إقالة تين كات من تدريب الفريق، بعد خسارته من ضمك، مؤكدًا أن الإدارة هي سبب المشكلة وليس المدربين.
وقال «أبو هداية» : «يا أخ أنمار ويا أخ كعكي، حتقضونها إقالات مدربين وتبديل أجانب إلى متى ؟ يا عالم متى تقتنعون أنكم سبب المشكلة أنتم ومستشاريكم من قدامى اللاعبين، ولايمكن أن تكونوا جزء من أي حلول، هذه هي إمكاناتكم وعليكم الإقتناع بالرحيل وتسليم النادي للهيئة وهي من تتصرف في ايقاف هذا الهدر ».
و في سياق آخر، أضاف: «تحالف الزميرة مع الخيخه فأفرزوا لنا ثقافة تكتيكية جديدة عنوانها ( واحد يطيح والباقي يصيح ) بدرجة تأثير مرتخية جداً وناعمه جداً جداً، جعلت أحدهم يتمنى يسمعنا زغروطة والثاني يصفق يبغى يقول أنشودة مثل هؤلاء (المطايا) حتى أرنبة أنوفهم تشمئز منهم».
وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، ومنح مهمة تدريب الفريق إلى مساعد المدرب الهولندي بيتر هامبرج ليقود الفريق الفترة الحالية.
المليليح[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 46 دقيقة
خبر تافه وفتنه كعادتكم ياصحيفه صدى …
المهم الليلة مباراة قمه خليجية بنكهة آسيوية بين السد القطري والعالمي النصر …
والسد فريق كبير شارك في أسيا كثير ومن أقوى الأندية القطرية ليس بجديد على هذي البطولات مثل ممثل إيران شاهر الذي تأسس قبل خمس سنوات وليس لدية خبرة وجديد على البطولات الخارجية ويحتل المركز الثامن بالدوري الإيراني
اللواء العربي[ عدد التعليقات: 702 ] نشر منذ 41 دقيقة
واضح من هم الزميرة ( النصر ) ..!! والخيخة ( الاتحاد ) ..!! .
سقطوا في فخ أعمالهم العفنة … ويظل الكبار كبار كما كتب الإعلاميين الناضجين أصحاب العقول النيرة والخبرة .
اليوم من المتوقع أن يسقط الزميرة أمام السد ويقال المدرب ..!
ولكن المشكلة ليست بالمدرب ..المشكلة تم تشخيصها في الحالة النفسية التي تعيشها الإدارة والإعلام والجمهور واللأعبين ( أبو نفسية ) للوصول للبطولة الأسيوية التي أصبحت من سابع المستحيلات لفريق متواضع بإعلامه الفاشل الزميرة والمطبل والمزورين ….
المليليح[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 22 دقيقة
معروف الموسم الماضي تحالف الطواقي مع الإتحاد التم المتعوس مع خايب الرجاء ….
وبعدين احسن من اللي يلعب في أسيا عشرين يمتسخر ويبكي ويرجع السعودية ..
توفى نص جمهور الطواقي واللاعبين والمولود عام ١٩٩١ اليوم يدرس بالجامعه تو يشوف آسيا عشرين سنه نمسخر فيكم ماعندكم أحساس
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 5 دقائق
تخيل بنت الشلهوب
البندري
احتفلة
ببطولة الدوري ٢
بطولة كاس الملك المشهوره بالجحفلي
كاس السوبر
بطولة اسيا
مشاركة فالعالميه
بنقارنها بالمليليح زلابه
اتحدى انه مولود ايام العالميه بالترشيح
محقق ٣ دوري
كاس ولي العهد
خروج من المجموعات في اسيا
هذا مجرد اصغر طفل هلالي
بالله احد يرسل حفاضه للمليليح
الضغط زايد والكاتشب طالع من خشومه