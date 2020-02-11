أبوهداية: تحالف زميرة مع الخيخه أفرز ثقافة «واحد يطيح والباقي يصيح»

ماجد محمد(صدى):

انتقد الناقد الرياضي محمد أبوهداية، إدارة نادي الاتحاد بعد إقالة تين كات من تدريب الفريق، بعد خسارته من ضمك، مؤكدًا أن الإدارة هي سبب المشكلة وليس المدربين.

وقال «أبو هداية» : «يا أخ أنمار ويا أخ كعكي، حتقضونها إقالات مدربين وتبديل أجانب إلى متى ؟ يا عالم متى تقتنعون أنكم سبب المشكلة أنتم ومستشاريكم من قدامى اللاعبين، ولايمكن أن تكونوا جزء من أي حلول، هذه هي إمكاناتكم وعليكم الإقتناع بالرحيل وتسليم النادي للهيئة وهي من تتصرف في ايقاف هذا الهدر ».

و في سياق آخر، أضاف: «تحالف الزميرة مع الخيخه فأفرزوا لنا ثقافة تكتيكية جديدة عنوانها ( واحد يطيح والباقي يصيح ) بدرجة تأثير مرتخية جداً وناعمه جداً جداً، جعلت أحدهم يتمنى يسمعنا زغروطة والثاني يصفق يبغى يقول أنشودة مثل هؤلاء (المطايا) حتى أرنبة أنوفهم تشمئز منهم».

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، ومنح مهمة تدريب الفريق إلى مساعد المدرب الهولندي بيتر هامبرج ليقود الفريق الفترة الحالية.